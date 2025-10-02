阿部寛「これ人生終わったな」と思った瞬間、東映の大規模パーティーで…
俳優の阿部寛（61歳）が、10月1日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「これ人生終わったな…」と思った瞬間について語った。
阿部は今回、主演映画「俺ではない炎上」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。同作の主人公は、SNSで「人生終了か」と追い詰められる役どころということにちなみ、「これまで阿部さんが長いキャリアの中で、これ人生終わったな…と思ったことは？」と質問を受ける。
これに阿部は「この世界に入ってすぐのときかな。東映さんが年に一度のパーティーをやってたんですよね。もうものすごい人数集まる、何千人も集まって。俳優たちがみんな壇上に上がって、僕もその中に入ってたんだけど…」と切り出す。
そして「車に乗って行ったんだけど、大渋滞で。当時は携帯もないし、何もないじゃないですか。連絡しようがないし、高速道路も乗っちゃってるから、どうにもなんなくて…」と話し、「結局、そこに間に合わずに、終わってからになっちゃったんですよ。名だたる俳優さんいる中で…。これもう終わったな…と思いましたよね」と語った。
なお、この出来事があってから、「しばらく仕事がなかったですから」と話し、インタビュアーを務めた軽部真一アナは「ほんとですか！？」と驚きの声を上げた。
阿部は今回、主演映画「俺ではない炎上」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。同作の主人公は、SNSで「人生終了か」と追い詰められる役どころということにちなみ、「これまで阿部さんが長いキャリアの中で、これ人生終わったな…と思ったことは？」と質問を受ける。
そして「車に乗って行ったんだけど、大渋滞で。当時は携帯もないし、何もないじゃないですか。連絡しようがないし、高速道路も乗っちゃってるから、どうにもなんなくて…」と話し、「結局、そこに間に合わずに、終わってからになっちゃったんですよ。名だたる俳優さんいる中で…。これもう終わったな…と思いましたよね」と語った。
なお、この出来事があってから、「しばらく仕事がなかったですから」と話し、インタビュアーを務めた軽部真一アナは「ほんとですか！？」と驚きの声を上げた。