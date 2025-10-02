漁業者のノウハウ × IT企業のデータ分析 「スマート養殖」で持続可能な水産業の実現へ《長崎》
IT技術を活用した「スマート養殖」。
担い手不足や燃料費の高騰などで厳しさを増す中、持続可能な水産業を目指す新たな取り組みです。
長崎市牧島町の漁港で、出港の準備をする1隻の漁船。
船に乗っているのは、地元の水産会社の社長ともうひとり。
（ながさきマリンファーム 北牧 利朗 社長）
「東京のIT関連会社から来た。これから沖(のいけす)に向かいます」
漁港から約2キロの沖合にある、いけすで養殖されているのは…
（昌陽水産 長野 陽司 社長）
「こちらのいけすには、約1万3000匹のシマアジ(稚魚)がいる。今からエサやりと、カメラを入れて魚の状態を見る」
給餌用のボックスには、魚のエサがぎっしり。
ここで北牧さんが取り出したのは「スマートフォン」です。
（ながさきマリンファーム 北牧 利朗 社長）
「このアプリで、魚とエサの管理ができます」
独自に開発したアプリには、魚の数や与えたエサの量が記録されていきます。
そしてエサを与えると、一斉にエサに群がる魚。
いけすの中を水中カメラで撮影し、その様子をAIで分析します。
AIは、映っている魚は「シマアジ」であると認識。
「大きさ」や「重さ」を算出します。
以前に撮影した画像と比較し、成長の度合いを確認しながら、エサの量が適正かどうか、分析が出来るそうです。
また 海上にもカメラが設置されていて、現場に行かなくても遠隔で海やいけすの様子を確認することも可能です。
活用するIT技術はほかにも…。
（ながさきマリンファーム 北牧 利朗 社長）
「センサーをつけている。このセンサーは、水深1m、5m、10mの水温と溶存酸素濃度をリアルタイムで計って、(データを)無線で飛ばしている。自分のスマホからリアルタイムで見られる仕組みになっている。
海の環境はいろいろ変化する。その変化を正確にとらえて、それに適したエサを与える。IT技術は、人手がかかる水産業に対して効果があるのではと思っている」
様々なデータを記録し分析することで、魚の養殖を効率的に行っています。
共同で事業をすすめている長崎の水産会社の社長も、その良さを実感しています。
（昌陽水産 長野 陽司 社長）
「(IT導入を)最初に聞いた時、本当にできるのかと思った。携帯で、アプリ一つで全部わかるのがすごい」
北牧さんが社長を務める「ながさきマリンファーム」は、東京のIT企業「CAC(シーエーシー)」が今年1月、長崎市に設立した養殖事業の新会社です。
テーマは「水産業のサステナブル化」。
IT技術を使って水産業をもっと効率的に、安定的に変えようというのです。
全国屈指の水揚げを誇る、長崎県の水産業。
しかし 担い手不足と高齢化で、就業者の数は1968年の5万2258人をピークに、2023年には9208人まで減少しました。
さらに燃料費の高騰、エサ代の値上がりも追い打ちをかけ、漁業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
この現状に、漁業関係者も危機感を抱いています。
（長崎市たちばな漁協 玉井 満 参事）
「漁業者の数は減ってきている。(漁業の)採算が合わなくなってきて、担い手不足。漁業者がいないと魚が捕れないし、育てられないのでかなり苦しい状況」
CACは水産業の経験がなかったことから、ながさきマリンファームで漁業権を取得し、地元の水産会社の協力を得て、IT技術を使った魚の養殖。
「スマート養殖」の実証をスタートさせました。
（ながさきマリンファーム 北牧 利朗 社長）
「時間によって水温は変化する。魚が(食事をする)一番好む水温帯がある。そこに対してエサをきちんと与える。
エサをどのくらいあげているのか、魚体鑑定システムで計測して、1尾あたりどういう成長をしているのか記録している」
（CACアイデンティティ事業マネージャー 井場 辰彦さん）
「AIで生産計画まで落とし込めると、養殖業の効率化になるのではと思っていて、このデータの蓄積が養殖業が持続可能になっていくところに、少しでも貢献できるとうれしい」
共同で事業を始めた昌陽水産。
以前は、魚の状態、海の状況、エサの量などは、毎日スタッフがノートに書いて記録していましたが、データの分析までは行っていませんでした。
その状況を一変したのが「スマート養殖」です。
（昌陽水産 長野 陽司 社長）
「今まで自分たちがやってきた事と真逆じゃないですけど、毎日、現場(いけす)に出て目視していたのが、今はカメラを設置して、沖に出ずに携帯で管理できる。見られるのが一番のメリット」
長野社長と一緒に、北牧さんも日々 海や魚と向き合い、「漁業」を学んでいます。
（昌陽水産 長野 陽司 社長）
「(北牧さんは）若手に負けないぐらい熱心だし、自分から進んで一つひとつの作業を一生懸命に覚えようとしているのを見ていて、養殖に対する情熱を感じる」
5月に稚魚をいけすに投入して、約4か月。
体長10センチ程だったシマアジは、17センチ程に成長しました。
今後は長崎名産の柑橘「ゆうこう」の搾りかすを混ぜたエサを与え、ブランド魚「ゆうこうシマアジ」として出荷する予定です。
（昌陽水産 長野 陽司 社長）
「期待だらけです。ITの力で “見える化” することによって、若い人がもっともっと水産業に入ってきてくれればいい」
（ながさきマリンファーム 北牧 利朗 社長）
「非常に水産業は厳しい状況にあるが、ITの力によって長崎の水産業を少しでも発展できるように、可能性を広げていく努力をしたい」
漁業者の「魚を育てるノウハウ」とIT企業の「データ管理と分析」で進める「スマート養殖」。
効率よく、安定的で持続可能な水産業を目指します。