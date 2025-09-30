¥¹¥º¥¿··¿¡Ö¡È¹âµé´¶¡ÉSUV¡×½é¸ø³«¡ª Á´Ä¹4.3m¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×¡õ¡ÖÄ¾4¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤âºÎÍÑ¡ª ¹âµé´¶¥¹¥´¥¤¤·MT¤â¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¡×°õ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
¥¹¥º¥¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯9·î3Æü¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¿··¿SUV¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿ºÇ¿·¤Î¹âµé´¶Éº¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¿··¿¡Ö¡È¹âµé´¶¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê60Ëç¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4360mm¡ßÁ´Éý1795mm¡ßÁ´¹â1655mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2600mm¡£Æ±¤¸¥¤¥ó¥ÉÀ¸»º¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSUV¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢CNG¤Î3¼ïÎà¤òÀßÄê¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Ç5Â®MT¤È£¶Â®AT¤¬¡¢CNG»ÅÍÍ¤Ç£µÂ®MT¤¬¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÇCVT¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFWD¤Þ¤¿¤Ï4WD¤Ç¤¹¡£
¡¡CNG»ÅÍÍ¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆCNG¥¿¥ó¥¯¤ò¥Ü¥Ç¥£¤Î²¼¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¿¥ó¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÌ¤ÅÉÁõ¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Á¤Ê¤É¤ÇSUV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥»¥°¥á¥ó¥È²½¤·¤¿²£°ìÊ¸»ú¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àè¿ÊÀ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ä64¿§¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼·Ï¡¢¥ì¥Ã¥É·Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¤Ê¤ÉÁ´7¿§¡£¤¦¤Á3¿§¤Ï¥¥ã¥Ó¥óÉô¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¸½ºß¥¤¥ó¥É¤Î¾èÍÑ¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆSUV¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤ÏÌó6³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿··¿¥Ó¥¯¥È¥ê¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¼ûÍ×¤ËÅª³Î¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤µ¤È¹Ù³°¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¸¥¢¤äÃæÅì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥º¥¤ÎÀªÎÏ³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£