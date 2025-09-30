記者VTuberが解説「自民党総裁選は林芳正の追い上げが鍵」最新世論調査で高市早苗に3位転落の可能性
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
記者VTuberのブンヤ新太氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「【最新情勢】高市早苗まさかの３位転落！？」で、自民党総裁選の最新情勢について各メディアの世論調査を基に速報解説を行った。
自民党総裁選を巡り、共同通信、読売新聞、日経新聞などが28日までに実施した世論調査の結果が発表された。ブンヤ氏によると、各調査では高市早苗氏と小泉進次郎氏が先行する構図は共通しているものの、どちらがトップかは「メディアによってまちまち」な状況だという。こうした中、最大の注目ポイントとして「ダークホースという風にも言われている」林芳正氏の追い上げを挙げた。
各社の調査結果を詳しく見ると、党員・党友を対象とした共同通信の調査では高市氏が34.4%でトップに立つ一方、自民支持層を対象とした読売新聞や日経新聞の調査では小泉氏がそれぞれ40%、33%で首位を維持している。ブンヤ氏はこれらの支持率を党員票に換算して分析。共同通信の調査では高市氏が117票、小泉氏が104票と僅差になるなど、党員票の行方が依然として混沌としていることを示した。
さらに重要なのが国会議員票の動向だ。ブンヤ氏は、小泉氏が約90票、林氏が約60票、高市氏が約50票を固めているとの見方を紹介。特に林氏陣営は「参院議員を中心に票が流出」しており、着実に支持を拡大していると分析した。この情勢が続けば、高市氏が3位に転落し、決選投票は小泉氏と林氏の一騎打ちになる可能性も出てくるという。
党員票の投票は10月3日に締め切られるが、必着を考慮して10月1日までの投函が呼びかけられている。そのため、ブンヤ氏は「これ以上の情勢変化はあまりない」と予測。今後の焦点は、動向が不透明とされる約30人の国会議員の票の行方に絞られるとの見方を示した。
自民党総裁選を巡り、共同通信、読売新聞、日経新聞などが28日までに実施した世論調査の結果が発表された。ブンヤ氏によると、各調査では高市早苗氏と小泉進次郎氏が先行する構図は共通しているものの、どちらがトップかは「メディアによってまちまち」な状況だという。こうした中、最大の注目ポイントとして「ダークホースという風にも言われている」林芳正氏の追い上げを挙げた。
各社の調査結果を詳しく見ると、党員・党友を対象とした共同通信の調査では高市氏が34.4%でトップに立つ一方、自民支持層を対象とした読売新聞や日経新聞の調査では小泉氏がそれぞれ40%、33%で首位を維持している。ブンヤ氏はこれらの支持率を党員票に換算して分析。共同通信の調査では高市氏が117票、小泉氏が104票と僅差になるなど、党員票の行方が依然として混沌としていることを示した。
さらに重要なのが国会議員票の動向だ。ブンヤ氏は、小泉氏が約90票、林氏が約60票、高市氏が約50票を固めているとの見方を紹介。特に林氏陣営は「参院議員を中心に票が流出」しており、着実に支持を拡大していると分析した。この情勢が続けば、高市氏が3位に転落し、決選投票は小泉氏と林氏の一騎打ちになる可能性も出てくるという。
党員票の投票は10月3日に締め切られるが、必着を考慮して10月1日までの投函が呼びかけられている。そのため、ブンヤ氏は「これ以上の情勢変化はあまりない」と予測。今後の焦点は、動向が不透明とされる約30人の国会議員の票の行方に絞られるとの見方を示した。
関連記事
「高市氏vs小泉氏」自民党総裁選を巡り衝撃の投票動向か
自民党総裁選「決選投票不可避」 投票制度と有力候補の行方をブンヤ新太が分析
石破首相の辞任、表向きの理由をまだ信じてる？記者VTuberが暴く「解散」と「裏取引」の真相
チャンネル情報
元新聞記者のジャーナリストVTuberがニュース解説！ 政治、経済、社会問題、国際情勢などをさまざまな取材や知見に基づいて読み解きます！ チャンネル登録して今日知るべき最新情報をチェック！
youtube.com/@bunyaarata YouTube