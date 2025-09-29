部下の既婚男性とホテルで複数回の”密会”をしていたと明かした前橋市の小川晶市長。問題発覚後、9月26日に初めて前橋市議会で謝罪しました。同じ日に非公開で行われた説明会後のぶら下がり会見での発言と合わせ、”ホテル密会問題”に関する発言全文を掲載します。

【写真で見る】“ラブホ密会”発覚後 前橋市長が初めて議会で謝罪

”ホテル密会”を認めた記者会見の全文（前編・後編）は、

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜）

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【後編】「どちらからホテルに誘うことが多かった？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜）

として公開中です。

＜前橋市 小川晶市長＞

※右手で挙手し発言を求める

＜議長＞

市長。

＜前橋市 小川晶市長＞

※席から立ち上がり移動して発言

冒頭に私に関する一連の報道によりまして、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫びを申し上げます。

また先ほど各会派からいただきました、ご意見につきましては、真摯に受け止め、議員の皆さまには改めて説明の機会を頂きたいと思います。

それでは人事案件につきまして上程させて頂きます。

※この後、監査委員の選任について上程し発言終える。

小川晶市長が非公開で行った前橋市議への説明会後の市長会見

＜司会＞

それではただ今より、市長ぶら下がり会見を開始いたします。

なお、本日の会見は、市長からの報告のみとさせていただき、報道機関の皆さまからのご質問はお受けしない形とさせていただきます。

あらかじめご了承ください。

＜前橋市 小川晶市長＞

あの、ただいま議員の皆様に今回の件について説明をさせていただきました。

一昨日ですね。

記者会見でお話をした内容と同じ内容になりますけれども、議会の皆さんにも色々とご意見をいただきまして、今後のことについても考えていきたいというふうに思っております。私からは以上です。



※小川晶市長は頭を下げながら立ち去る

※記者が質問するも市長から返答なし

”ホテル密会”問題について、小川晶市長は来月の10月2日に改めて議会に対し説明するということで、市長が何を語るか注目されます。

部下の既婚男性と”ホテル密会”について、前橋市の小川晶市長が9月24日の臨時会見で語った詳細は、【謝罪会見の全文】として公開しています。



”ホテル密会”を認めた記者会見の全文（前編・後編）

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜）

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【後編】「どちらからホテルに誘うことが多かった？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜）