徳島で発見！“住めるラブホ”の全貌がカオスすぎた
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【ラ◯ホが賃貸に!?】徳島県の"最安値"物件を調査したら規格外すぎた。」と題した動画を公開。ゴリラさんと宅建士テラさん一行が徳島県を訪れ、激安物件から元ラブホテルまで、規格外の物件を巡る珍道中を繰り広げた。
今回のツアーで最も強烈なインパクトを放ったのは、家賃3万3000円の元ラブホテルをリノベーションしたという一室。駐車場から部屋に直結する造りや、黒と白を基調とした外観は「拭いきれないラブホ感」が満載。室内に入ると、ゴリラさんが伝説の娼婦“ゴリ美”になりきり「待ってたわよ♡」と出迎えるなど、独特の空気に一行のテンションも最高潮に。
部屋の内部は、花柄の壁紙に囲まれた天蓋付きベッドが鎮座する一方で、キッチンは新品のモダンなものが後付けされるなど、かつての名残と現代の設備が融合したカオスな空間。さらに、浴室にはミストサウナやピンク色のジャグジーが完備されており、「うわっは…！すっげーラブホだ…！」とゴリラさんも圧倒された。極めつけは、ソファに残された「戦の跡」と思わしきシミを発見し、騒然となる一幕も。ラブホ時代の記憶が生々しく蘇るような発見に、視聴者も引き込まれること間違いなしだ。
その他にも、ツアーでは家賃2万2000円の築61年の戸建て物件を紹介。天井に隙間を補強する「謎の緑テープ」が張り巡らされ、2階の屋根裏部屋は「秘密基地みたい」と盛り上がった。また、徳島市内の家賃2万円という県内最安値マンションは、リフォーム済みの綺麗な内装と新品同様の水回りで、そのコストパフォーマンスの高さが光った。
激安物件から元ラブホまで、徳島県のディープな魅力が詰まった物件ツアーとなっている。
関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！
https://gorilla-fudosan.com/
YouTubeの動画内容
