【高性能・超コスパ】高性能＆ライカの高画質カメラを搭載する「Xiaomi 15T Pro」をレビューします。10万円でハイエンドスマホを手に入れましょう！

YouTubeチャンネルで公開された動画「【高性能・超コスパ】高性能＆ライカの高画質カメラを搭載する『Xiaomi 15T Pro』をレビューします。10万円でハイエンドスマホを手に入れましょう！」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が注目の新型スマートフォン「Xiaomi 15T Pro」について詳細なレビューを展開。「毎回そうなんですけども、今回もドギーも抜かれますよ」と述べるように、圧倒的な性能とコストパフォーマンスの高さに大きな驚きを見せた。



動画冒頭では、「非常に高級感のある、ちょっと金属チックなボディですよね」「アップで見ると、額縁の細さすごいですよね」と、Xiaomi 15T Proのボディデザインや質感を細かく解説。加えて、「ボディとの間に樹脂挟んでないです。これ、高級モデルの証です」と、細部の作り込みがハイエンド機らしい魅力であることを強調。また、「額縁が細くてですね、iPhoneのProシリーズ、額縁が細くて結構話題になりましたが、同じかそれ以上」として、競合機種以上の洗練度もアピールした。



続いて、6.83インチの大型ディスプレイや144Hzリフレッシュレート、IP68等級の防水防塵性能、ナノSIM2枚/eSIM併用、顔・指紋認証対応などを「文句のつきようがない」と総合評価。「この性能であれば、どんなゲームでもテキパキ動くし、AIや画像処理、動画編集もなんでもいけちゃう」と断言し、「このカメラは本気でヤバい」とカメラ性能に特に太鼓判を押した。



カメラ部分では、「Leicaと協業したカメラですね。メインカメラが5000万画素、光学手ブレ補正付き。5倍望遠も同じく5000万画素で、超広角は約1200万画素。文句なし綺麗ですね。拡大してもすごい綺麗です」と高く評価。「やっぱりライカ監修してるだけあって、全体的にハンナリしてる感じがちょっとするというか、すごく穏やかだけれども美しい」と、色乗りや描写傾向を独自の視点で分析した。



さらにAIによる画像拡張機能を「写真のこの枠の外側の絵を自動で作ってくれる機能なんですね。とっても自然な感じでいい」と紹介。「Dimensity 9400+搭載で、これもうハイエンドといっていい」「バッテリーは5500mAhで90W急速充電＆ワイヤレス充電対応」など、スペック面でも“文句なし”の高評価を下している。



最後は、「これだけの性能とこのカメラ、それからこの綺麗な画面ですね、額縁細いですね。画質も最高です」と再び賛辞を寄せた戸田氏。動画のエンディングでは「僕の点数評価はこちら」と自身の点数も公表した。