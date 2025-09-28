神戸＆京都が執念の勝利で首位鹿島を追走、柏は失速…横浜勢は熾烈な残留争い／J1第32節

　2025明治安田J1リーグ第32節が27日と28日に行われた。

　首位の鹿島アントラーズは敵地で名古屋グランパスと対戦し、エウベルの初得点やレオ・セアラの今季18点目など2点を先行。終盤にはケガから復帰した徳田誉が鮮烈な2ゴールを挙げて、4−0の快勝で4連勝を達成した。

　2位ヴィッセル神戸は清水エスパルスに苦しめられたものの、後半アディショナルタイム2分に酒井高徳が執念の逆転ゴールを挙げて、鹿島との勝ち点差「4」を維持した。3位京都サンガF.C.も終盤の勝ち越し点でセレッソ大阪を下し、首位を勝ち点差「5」で追いかける。

　4位柏レイソルは川崎フロンターレと壮絶な打ち合いの末、4−4の痛み分けに終わった。4試合連続ドローと失速し、鹿島との勝ち点差は「7」に開いた。一方、FC町田ゼルビアは昌子源の劇的な決勝点でファジアーノ岡山に競り勝ち、サンフレッチェ広島もアビスパ福岡を退けた。町田と広島は鹿島と勝ち点差「9」と厳しい状況だが、いちるの望みを繋いだ。

　残留争いでは横浜FCが湘南ベルマーレとのシックスポインターマッチを制したが、横浜F・マリノスもFC東京から辛くも逃げ切って3−2で勝利。横浜勢はともに勝ち点「31」へ到達し、得失点差で横浜FMが残留圏をキープした。

　5連敗で15戦未勝利の湘南は、残留圏と勝ち点差「6」と崖っぷち。最下位アルビレックス新潟はガンバ大阪に2−4の逆転負けで、残留圏と勝ち点差「10」と絶体絶命の状況だ。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J1第32節


▼9月27日（土）
FC町田ゼルビア　1−0　ファジアーノ岡山
名古屋グランパス　0−4　鹿島アントラーズ
ガンバ大阪　4−2　アルビレックス新潟
東京ヴェルディ　0−0　浦和レッズ
アビスパ福岡　1−2　サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸　2−1　清水エスパルス

▼9月28日（日）
横浜FC　1−0　湘南ベルマーレ
FC東京　2−3　横浜F・マリノス
セレッソ大阪　1−2　京都サンガF.C.
川崎フロンターレ　4−4　柏レイソル

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　鹿島（64／＋24）
2位　神戸（60／＋16）
3位　京都（59／＋22）
4位　柏（57／＋14）
5位　町田（55／＋15）
6位　広島（55／＋15）
7位　川崎F（52／＋15）
8位　浦和（49／＋7）
9位　G大阪（49／0）
10位　C大阪（43／＋2）
11位　清水（40／−4）
12位　岡山（40／−6）
13位　FC東京（40／−10）
14位　福岡（37／−6）
15位　名古屋（36／−9）
16位　東京V（36／−15）
17位　横浜FM（31／−11）
18位　横浜FC（31／−16）
19位　湘南（25／−28）
20位　新潟（21／−25）

■J1第33節の対戦カード


▼10月3日（金）
19:00　湘南　vs　東京V

▼10月4日（土）
13:00　清水　vs　FC東京
13:30　名古屋　vs　C大阪
14:00　新潟　vs　岡山
15:00　福岡　vs　横浜FC
16:00　広島　vs　町田
17:00　浦和　vs　神戸
17:30　柏　vs　横浜FM
19:00　京都　vs　川崎F

▼10月5日（日）
15:00　鹿島　vs　G大阪