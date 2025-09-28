神戸＆京都が執念の勝利で首位鹿島を追走、柏は失速…横浜勢は熾烈な残留争い／J1第32節
2025明治安田J1リーグ第32節が27日と28日に行われた。
首位の鹿島アントラーズは敵地で名古屋グランパスと対戦し、エウベルの初得点やレオ・セアラの今季18点目など2点を先行。終盤にはケガから復帰した徳田誉が鮮烈な2ゴールを挙げて、4−0の快勝で4連勝を達成した。
2位ヴィッセル神戸は清水エスパルスに苦しめられたものの、後半アディショナルタイム2分に酒井高徳が執念の逆転ゴールを挙げて、鹿島との勝ち点差「4」を維持した。3位京都サンガF.C.も終盤の勝ち越し点でセレッソ大阪を下し、首位を勝ち点差「5」で追いかける。
4位柏レイソルは川崎フロンターレと壮絶な打ち合いの末、4−4の痛み分けに終わった。4試合連続ドローと失速し、鹿島との勝ち点差は「7」に開いた。一方、FC町田ゼルビアは昌子源の劇的な決勝点でファジアーノ岡山に競り勝ち、サンフレッチェ広島もアビスパ福岡を退けた。町田と広島は鹿島と勝ち点差「9」と厳しい状況だが、いちるの望みを繋いだ。
残留争いでは横浜FCが湘南ベルマーレとのシックスポインターマッチを制したが、横浜F・マリノスもFC東京から辛くも逃げ切って3−2で勝利。横浜勢はともに勝ち点「31」へ到達し、得失点差で横浜FMが残留圏をキープした。
5連敗で15戦未勝利の湘南は、残留圏と勝ち点差「6」と崖っぷち。最下位アルビレックス新潟はガンバ大阪に2−4の逆転負けで、残留圏と勝ち点差「10」と絶体絶命の状況だ。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
▼9月27日（土）
FC町田ゼルビア 1−0 ファジアーノ岡山
名古屋グランパス 0−4 鹿島アントラーズ
ガンバ大阪 4−2 アルビレックス新潟
東京ヴェルディ 0−0 浦和レッズ
アビスパ福岡 1−2 サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 2−1 清水エスパルス
▼9月28日（日）
横浜FC 1−0 湘南ベルマーレ
FC東京 2−3 横浜F・マリノス
セレッソ大阪 1−2 京都サンガF.C.
川崎フロンターレ 4−4 柏レイソル
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（64／＋24）
2位 神戸（60／＋16）
3位 京都（59／＋22）
4位 柏（57／＋14）
5位 町田（55／＋15）
6位 広島（55／＋15）
7位 川崎F（52／＋15）
8位 浦和（49／＋7）
9位 G大阪（49／0）
10位 C大阪（43／＋2）
11位 清水（40／−4）
12位 岡山（40／−6）
13位 FC東京（40／−10）
14位 福岡（37／−6）
15位 名古屋（36／−9）
16位 東京V（36／−15）
17位 横浜FM（31／−11）
18位 横浜FC（31／−16）
19位 湘南（25／−28）
20位 新潟（21／−25）
▼10月3日（金）
19:00 湘南 vs 東京V
▼10月4日（土）
13:00 清水 vs FC東京
13:30 名古屋 vs C大阪
14:00 新潟 vs 岡山
15:00 福岡 vs 横浜FC
16:00 広島 vs 町田
17:00 浦和 vs 神戸
17:30 柏 vs 横浜FM
19:00 京都 vs 川崎F
▼10月5日（日）
15:00 鹿島 vs G大阪
