¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤¬Ê°³´¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤âÈï³²¤Î¡È°¼Á¤ÊË½¹Ô¹Ô°Ù¡É¤Ë¸·È³ÏÀ¡Ö5»î¹çÄä»ß¤ò¡×
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¤Î¡ÈÈÚ¹Ô¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡¢¥¦¡¼¥¿¡¼¡¦¥´¡¼¥º¤¬º£·î21Æü¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤Ç¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤êÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£½Ð¾ì¤·¤¿¾åÅÄåºÀ¤¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤¬¥´¡¼¥º¤è¤ê¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤¬¸½ºß¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØSoccernews¡Ù¤Ç¤Ï¡¢21ºÐ¤ÎDF¤¬¥²¡¼¥à¤ÇÁêÂÐ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë½ª»Ï¡¢¡ÖÏÓ¤òÄÏ¤ó¤À¤ê²¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë¸·È³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥ô¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë»á¤¬¸½ÃÏTVÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¥´¡¼¥º¤Ø¤Î¸·È³¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò±£¤µ¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢5»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¡¢¡Ö¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¢¤ÎÌîÈÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤À¤í¡©¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥´¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Ã¯¤â¤¬¡¢Èà¤Ø¤ÎÊóÉü¤âµö¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFCUPDATE¡Ù¤Ç¤â¤³¤Î°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÏ¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò·ÇºÜ¡£¥´¡¼¥º¤¬½êÂ°¤¹¤ëAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¤Î¥Þ¡¼¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥º¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³°¤Î¿Í¡¹¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÈà¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£Èà¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ê»ñ¼Á¤äÀï½ÑÅª¤Ê»ñ¼Á¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥º¤¬°ÊÁ°¤«¤é¤â·ã¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÉõ¤¸¤ë¤Î¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥µ»¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ç¡¢Èà¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¼ã¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ø¤Î»ØÅ¦¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤òÀ§Ç§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·Èà¤Î¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀþ°ú¤¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÙ¤ò±Û¤¨¤¿¡ÈÆùÃÆÀï¡É¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
