¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¿ÆÍ§¤Î·Ý¿Í¤È¹âµé¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Ç¡ÈÌ©²ñ¡É ¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¶ËÈë¡ÈÉüµ¢·×²è¡É¤È¤Ï
¡¡½Ü¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÁÏºîÎÁÍý¤Ë¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤¬Áª¤Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡Ä¡Ä¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâ¤Î¹âµé¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡£8·îËö¤Î¤³¤ÎÆü¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ç¡¼¥ÈµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Å¹Æâ¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¡×¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¡È¿ÆÍ§¡É¤Î·ëº§¼°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó
»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ÆÍ§¤¬Éüµ¢¤ò¸å²¡¤·
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Õ¤¿¤ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¿¿·õ¤Ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈYouTube¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬½ª»Ï¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Êµï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¡Ë
¡¡ºòÇ¯8·î¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ô¤ªÁ°¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç±ê¾å¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡£°ÊÍè¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢YouTube¤«¤é¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¨¡¡£º£Ç¯7·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢X¤ÎÍÎÁ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÅÐÏ¿¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¡Ô¿§¡¹¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î²¬ÅÄ¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÆÍ§¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤äYouTube¤Ç¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¶·¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Èà½÷¤ÎÉüµ¢¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÉüµ¢·×²è¡É
¡¡9·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿Í´Ö¸¦µæ½ê ¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤á¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ç¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¡£½Ð±é¤·¤¿°Ë½¸±¡¸÷¤ä¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«Àî¤¬Èà½÷¤ÎÉüµ¢¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¢¨¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSNS¾å¤Ç¤Ï¼Õºá¤·¡¢³èÆ°¤âµÙ»ß¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¼Õºá¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡È¼ºÎé¥¥ã¥é¡É¤¬¥¦¥±¤¿Èà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ºÎé¤Ê¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬Íê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤¦5Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Î¡ÈÌ©²ñ¡É¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀè¤ËYouTube¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡¢Éüµ¢·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÄ¹Ã«Àî¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë·×²è¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¤Î¾ì¤ÇÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£