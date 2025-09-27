あなたの「推しさけチー」は何位？ 45周年「さけるチーズ」の人気フレーバーを担当者に聞いてみた
ちょい飲みの鉄板おつまみといえば、さけるチーズ！ 定番のプレーンだけでなく、変わり種のローストガーリック味など、その日の気分で色々なフレーバーを選べるのも楽しいですよね。
そこで今回は、雪印メグミルクの乳食品事業部チーズG「さけるチーズ」担当者を直撃！ 人気ランキングと、おすすめの食べ方を聞いてみました。
【全ランキング結果】さけるチーズの人気フレーバーを見る
やっぱりおつまみとして人気なのか、と思いきや「2023年10月発売のコンソメ味で、お子さまのおやつ需要の掘り起こしに成功しました」とのこと。元々は大人のおつまみとして開発されたさけるチーズですが、子どもがいる家庭の約7割で「おやつ・デザート」として食べられていたことが判明。そこで、おやつとしてもファミリーで楽しめる「コンソメ味」を発売。それが2024年の売上記録につながったといいます。
ということは、1位はもしかしてコンソメ味？ 気になる人気フレーバー上位3種を紹介しましょう。
続いて2位は、スモーク味！ 1980年の発売当初から販売している最古参フレーバーです。スモーキーな香りにハマっているという人も多いのでは。
そして1位は……プレーン！ スモーク味と同じく発売当初から支えてきた、定番にして王道のフレーバー。おつまみにもおやつにも、そしてアレンジレシピにも使いやすいプレーンが、堂々の1位に輝きました。
「細くさいたさけるチーズと茹でたもやしを、キムチの素で和えた『さけるチーズのもやしキムチ和え』です。ピリッとしたキムチの風味とシャキシャキもやしに、さけるチーズの食感が合わさることで、おかずにもおつまみにもぴったりな１品が簡単に作れます」とのこと。キムチとチーズなんて、合うに決まってるじゃないですか……！
さらに「冷凍保存してから解凍したさけるチーズを使用すれば、チーズの繊維感をより楽しめます」と気になる情報も。さけるチーズは、冷凍して楽しむこともできる珍しいチーズ。手軽にストックできるのはありがたいですよね。
パッケージから出したさけるチーズを市販のフリーザーバックに入れて冷凍して、食べる際は冷蔵庫で30分ゆっくり解凍。すると繊維くっきりで、ふわふわにさけるそうです。
担当者さんも「さけるチーズは子どもが喜ぶおやつとしてもおすすめです」と太鼓判！ あなたの推しフレーバーを、試しに冷凍してみてください。
(文:石川 カズキ)
おやつ向けフレーバーが人気拡大の秘密!?「さけるチーズ」は2025年に45周年を迎えた超ロングセラー。同カテゴリの国内シェアNo.1で、2024年には過去最高の売り上げを記録！ いまだにファンを増やし続けています。
