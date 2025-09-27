(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

写真拡大

2025年10月3日（金）より全国約2,000局の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」にて「星のカービィ　カービィグッズコレクション 2025」を販売開始。また、10月30日（木）からは「年賀はがき」も登場する。

＞＞＞カービィグッズコレクションや年賀はがきをチェック！（写真8点）

星のカービィ』は、任天堂が開発した1992年のゲームを起点とするシリーズ。なんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもつカービィは、ピンクで丸いその容貌で世界中のファンを虜にしている。ゲームやグッズのほか、カフェ展開までされるなど、活躍の幅はとどまるところを知らない。

星のカービィ　カービィグッズコレクション 2025」の商品ラインナップは、「おもちもちもちクッション（ほおばり）」「おもちもちもちマスコット（ほおばり）」「ころ鈴根付 おもちカービィ（ほおばり）」　の3種類。

星のカービィ　おもちもちもちクッション（ほおばり）」は、カービィが鏡餅をすいこんじゃった！？　今年はほおばりの表情でクッションが登場です。ワドルディみたいなみかんにも注目。ぎゅーっと抱きしめて癒されたり、お部屋に飾ってインテリアとしてもお楽しみを。

星のカービィ　おもちもちもちマスコット（ほおばり）」は、小さめがかわいい、手のひらサイズのマスコットが今年はほおばりの表情で登場。こちらにもワドルディみたいなみかんが。好きな場所に飾ったり、カバンなどにつけて一緒におでかけを楽しんだりもできる。

星のカービィ　ころ鈴根付 おもちカービィ（ほおばり）」は、今年はおもちカービィ型の「鈴」がほおばりの表情で登場！　ワドルディみたいなみかんもポイント。真鍮製で、ころころりんりん、かわいい音色が鳴る商品です。お好きなところにつけて楽しもう。

また、2025年10月30日（木）からは、全国約560局の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」で、「年賀はがき3枚セット おまけシールつき」も発売される。
星のカービィ　年賀はがき3枚セット　おまけシールつき」は、かわいいおもちカービィの年賀はがき。同じ柄の年賀はがき3枚と、デコレーションできるおまけシール1シートのセット。新年のご挨拶におすすめ。

年末年始も『星のカービィ』をお楽しみを。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.