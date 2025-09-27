【星のカービィ】郵便局にてグッズコレクション 2025と年賀はがきが登場！
2025年10月3日（金）より全国約2,000局の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」にて「星のカービィ カービィグッズコレクション 2025」を販売開始。また、10月30日（木）からは「年賀はがき」も登場する。
＞＞＞カービィグッズコレクションや年賀はがきをチェック！（写真8点）
『星のカービィ』は、任天堂が開発した1992年のゲームを起点とするシリーズ。なんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもつカービィは、ピンクで丸いその容貌で世界中のファンを虜にしている。ゲームやグッズのほか、カフェ展開までされるなど、活躍の幅はとどまるところを知らない。
「星のカービィ カービィグッズコレクション 2025」の商品ラインナップは、「おもちもちもちクッション（ほおばり）」「おもちもちもちマスコット（ほおばり）」「ころ鈴根付 おもちカービィ（ほおばり）」 の3種類。
「星のカービィ おもちもちもちクッション（ほおばり）」は、カービィが鏡餅をすいこんじゃった！？ 今年はほおばりの表情でクッションが登場です。ワドルディみたいなみかんにも注目。ぎゅーっと抱きしめて癒されたり、お部屋に飾ってインテリアとしてもお楽しみを。
「星のカービィ おもちもちもちマスコット（ほおばり）」は、小さめがかわいい、手のひらサイズのマスコットが今年はほおばりの表情で登場。こちらにもワドルディみたいなみかんが。好きな場所に飾ったり、カバンなどにつけて一緒におでかけを楽しんだりもできる。
「星のカービィ ころ鈴根付 おもちカービィ（ほおばり）」は、今年はおもちカービィ型の「鈴」がほおばりの表情で登場！ ワドルディみたいなみかんもポイント。真鍮製で、ころころりんりん、かわいい音色が鳴る商品です。お好きなところにつけて楽しもう。
また、2025年10月30日（木）からは、全国約560局の郵便局店頭および「郵便局のネットショップ」で、「年賀はがき3枚セット おまけシールつき」も発売される。
「星のカービィ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき」は、かわいいおもちカービィの年賀はがき。同じ柄の年賀はがき3枚と、デコレーションできるおまけシール1シートのセット。新年のご挨拶におすすめ。
年末年始も『星のカービィ』をお楽しみを。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
