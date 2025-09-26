敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に先発し、6回4安打2四球、7奪三振で無失点の快投。12勝目の権利を持って降板した。ドジャースでは2021年のウォーカー・ビューラー投手以来となるシーズン200奪三振にも到達。米記者は抜群の安定感を示す、ここ5試合の驚異的な数字に注目した。

初回から2つの三振を奪う順調な立ち上がりとなった山本。2回以降もスプリットとカーブを中心に凡打の山を築いた。打線の援護も受け、6回4安打7奪三振、無失点の快投。12勝目の権利を持ったままベンチに戻ると、チームメートやコーチ、スタッフからハイタッチで出迎えられ、満面の笑みを浮かべた。

今季レギュラーシーズン最後の登板を終え、防御率2.49、201奪三振をマーク。ドジャースの投手が200奪三振に到達したのは2021年のビューラー以来4年ぶりだ。特に圧巻だったのは最後の5登板。米カリフォルニア州地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏は自身のXでこの日も含めた5試合の成績を並べた。

7回 自責1 10奪三振 無四球

8回2/3 自責1 10奪三振 2四球

7回 自責1 10奪三振 1四球

5回2/3 自責0 7奪三振 6四球

6回 自責0 7奪三振 2四球

合わせると「34回1/3、防御率0.79、44奪三振、11四球」となる。米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者もXで「ドジャースのエース、ヨシノブ・ヤマモトの日は終わった。6回4安打無失点、2四球7奪三振。彼は直近の5先発で防御率0.79、34回1/3で44奪三振。ああ、彼は10月の準備ができている」とポストシーズンに向け、準備万端だとした。



（THE ANSWER編集部）