¥«¥·¥ª¡¢ÀÐÀîÎË¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼Âè5ÃÆG-SHOCK¡ÖGA-2100RI25¡×11·î7ÆüÈ¯Çä
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï9·î25Æü¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖG-SHOCK¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÀÐÀîÎËÁª¼ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ëÂè5ÃÆ¡ÖGA-2100RI25¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï23,100±ß¡£
ÀÐÀîÎË¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ëÂè5ÃÆ¡ÖGA-2100RI25¡×
¡ûÈ¬³Ñ·Á¥Ù¥¼¥ë¤ÎÇö·¿¥±¡¼¥¹¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¤ÎÊ¸»úÈÄ¤òºÎÍÑ
GA-2100RI25¤Ï¡¢È¬³Ñ·Á¥Ù¥¼¥ë¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡ÖGA-2100¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Çö·¿¥±¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¡£Ê¸»úÈÄ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¢º¹¤·¿§¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÇÛ¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
12»þ°ÌÃÖ¤ËÀÐÀîÎËÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥±¥ë¥È¥óÊ¸»úÈÄ
Ê¸»úÈÄ¤Ï¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¤Ç¡¢12»þ°ÌÃÖ¤ÈÎ¢³¸¤ËÀÐÀîÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¹ï°õ¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤òÆ±º¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÀÐÀîÎËÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿Î¢³¸
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
GA-2100RI25¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W45.4¡ßD11.8¡ßH48.5mm
¼ÁÎÌ¡§Ìó56 g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¡§¥«¡¼¥Ü¥ó
¥Ð¥ó¥É¡§¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É
ËÉ¿åÀÇ½¡§20µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë¡¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥³¥¢¥¬¡¼¥É¹½Â¤
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó3Ç¯
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§145¡Á215 mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡Ê48ÅÔ»Ô¡¢31¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¡ÜUTC¡Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡Ê1/100ÉÃ¡¿1ÉÃ¡¢24»þ´Ö·×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡ÊºÇÂç24»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥é¡¼¥à5ËÜ¡¦»þÊó¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢12¡¿24»þ´ÖÀ©É½¼¨ÀÚÂØ¡¢¥À¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢»Ä¾Èµ¡Ç½¡¢»Ä¾È»þ´ÖÀÚÂØ¡Ë¡¢¿ËÂàÈò¡¢Áàºî²»ON¡¿OFFÀÚÂØ¡¢·îº¹¡Þ15ÉÃ
ÉÕÂ°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É
¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª
