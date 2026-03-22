〈「はい、ごっくん」「何味？」10分以上も“罰ゲーム”として排泄物を食べさせ…大阪トレカ店で起こった“鬼畜リンチ”の衝撃内容〉から続くいじめ動画がSNSで拡散されて問題化することも多いが、そうしたケースの中でも極めて悪質な事件があった。【画像】「排泄物を食べさせ、アルミホイルで陰部を感電」鬼畜リンチで逮捕された主犯格の山下諒被告2025年9月、大阪府警浪速署は強要や暴行の疑いで、大阪市内のトレーディング