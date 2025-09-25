安田大サーカスのクロちゃんが声帯ポリープの切除手術を受け、その術後の様子をインスタグラムで報告しています。



【写真を見る】【 クロちゃん 】 「おかゆ、お吸い物が味ゼロだった」声帯ポリープ手術後の病院食に衝撃





クロちゃんは病院食の写真を投稿し、「ご飯だしん！」と報告。食事はお粥やお吸い物などが並べられています。普段の食生活を振り返り、「普段食べてるものが濃いんだなと改めて思った」とコメントし、「おかゆ、お吸い物が味ゼロだった」と病院食の薄味に驚いた様子を伝えています。







食事後の様子も投稿されており、「ご飯食べたから良い子にしてるしん」とコメント。病室のベッドでマンガを読む姿が写っています。ベッド脇には「発声禁止」の札が立てられており、術後の安静が必要な状態であることがうかがえます。







また別の投稿では、「首の上にある大きなポリープ取れてないとか、なんなのぉー」と記しています。さらに「これ、ポリープじゃなくてクロちゃんの頭！！」とユーモアを交えた投稿も行っています。







この投稿に「また隠れて食べちゃダメしんよ〜糖尿病でぽっくりいっちゃうしん」「喉にやさしい柔らかい半流動食だしん」「声変わり期待しています」「フリップゲイが得意になったりして」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】