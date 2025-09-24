女優の奥菜恵が、9月23日までに自身のInstagramを更新。東京・両国国技館で大相撲秋場所を観戦したことを報告し、高田川部屋の4人の関取衆に囲まれるショットを公開し、話題になっている。

《大相撲9月場所！！！こんなにお相撲が好きなのに、昨日は初めての両国国技館。お相撲さんをたくさん観ることができてテンションがおかしなことになりました。》とつづり、金髪で上下モノトーンのコーデで国技館で観戦する自身のショットを添えた。

さらに《ギャーギャー叫び過ぎた後は、高田川部屋のちゃんこへ 左から高田川部屋の湘南乃海関、白鷹山関、竜電関、輝関。目の前で観るお相撲は想像以上に迫力があって痺れました。お相撲、最高。毎日観に行きたい》と記し、《#相撲女子 #推し活》などのハッシュタグをつけ、4人の関取衆とのプライベートショットを公開した。

Instagramのコメント欄には、《こりゃ最高の贅沢ですね〜》《意外な一面！》《相撲好きなんですね！》との声があがっていた。また、関取衆と一緒に撮った写真では、奥菜がかなり小さく見えることから《力士の方ってやっぱりデカいですね》という体格の差に驚きの声も出ている。

奥菜は、実は芸能界のなかでも “好角家” として知られているようだ。スポーツ紙記者が言う。

「奥菜さんは、今年7月に『現代ビジネス』で元関脇・安芸乃島の高田川親方と25年ぶりに対談しています。そのなかで、好角家の祖父の影響で相撲に興味を持ち、高田川親方とおかみさんと親交を重ねていくうち、相撲の魅力に憑りつかれたと話しています。場所中は可能な限り、午後4時からテレビにかじりつくほどの相撲好きのようです」

奥菜は、2016年、9歳年下の俳優・木村了と3度目の結婚をした。夫の木村がNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に出演していることもあってか、21日には木村がNHK大相撲中継にゲスト出演。そのため、コメント欄には《ご主人、ゲスト出演してましたね》という声もあがっていた。

奥菜は2004年1月、IT関連会社サイバーエージェントの藤田晋社長と結婚するも、翌2005年7月に離婚。その後、一般人男性と結婚し、2女をもうけるも離婚している。現在高校1年生の長女と中学2年生の次女がいる。

「奥菜さんのこれまでは、決して平坦なものではなかったです」と語るのは、芸能プロ関係者だ。

「13歳でデビューした奥菜さんは、ショートカットに透明感バツグンの正統派美女アイドルとして大ブレイク。『若葉のころ』（1996年・TBS系）や『青の時代』（1998年・TBS系）といったドラマでも活躍するなど、1990年代を代表する清純派女優でした。

ただ、その後は交際報道が出たり、藤田社長との結婚が1年半で破綻したりなど、スキャンダルに追われる日々になりました。一時は表舞台から遠のいたため、2025年7月27日に放送されたトークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）出演で久々に見た、という人が多かったようです。

髪色も明るくなり、輪郭もシャープになった気がしますが、それでも変わらぬ美貌に驚きの声が集まっています。酸いも甘いも経験してきた人間としての深みが表情に表れていましたね」（同）

《毎日観に行きたい》と投稿した奥菜。今後もInstagramに大相撲観戦の様子が投稿されることもありそうだ。