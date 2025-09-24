Snow Man阿部亮平＆WEST.重岡大毅、“ほぼ同期”で仲良しなふたりが対決！「ぶっ潰したるわ！」（重岡）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの阿部亮平、WEST.の重岡大毅、乃木坂46の一ノ瀬美空らが9月24日19時から放送される『くりぃむクイズ ミラクル９ 3時間SP』に出演する。

■「勝ったも同然」（Snow Man阿部亮平）

今回の放送は、「もし昭和が続いていたら3時間SP」をお届け。ゲストチームのキャプテンを務めるのは、Snow Man・阿部亮平。これまでのキャプテンとしての成績は8勝9敗と悔しくも有田ナインに負け越している阿部だが、「ここ最近は勝っていて調子がいいので、今回もその波に乗っていければ！」と意欲を燃やす。

そんな阿部の負け越し返上を賭けた大事な一戦となる今回、高橋英樹、浅野ゆう子、石原良純、中山忍、ダイアン・津田篤宏、ハライチ・澤部佑、WEST.・重岡大毅、ふくらP、そして初登場となる乃木坂46・一ノ瀬美空ら豪華メンバーが集結。普段は阿部と“ほぼ同期”で仲良しという重岡は有田ナインとして参戦し敵対することになり、阿部は重岡から「ぶっ潰したるわ！」と宣戦布告されたそうだが…。

阿部ナインにはプライベートでも阿部と食事に行くという仲のクイズ強者・ふくらPという頼もしい存在がおり、阿部は「勝ったも同然」と強気。 はたして阿部率いる阿部ナインは、勝利を掴んで勝率5割に伸ばすことができるのか。

■有田ナイン、阿部ナインともに一歩も引かない大熱戦

それぞれのチームに勢いをつけるためにも重要になる1stステージは、「昭和100年！ タイムマシンクイズ」で幕開け。勝ち越している有田は阿部に対し「真面目にやってくれればいいんですけどね」と余裕の発言を放って動揺を誘うが…初っぱなから互いに一歩も引かない激アツバトルが繰り広げられることに。

出演者全員が挑む、昭和65年にオープンした大阪の水族館「海遊館」にまつわる問題では、なんと有田キャプテンがミラクルを起こしスタジオを沸かせる。一方の阿部も大奮闘を見せ、阿部ナインは好発進。

さらに、「100人アンケートクイズ」では、「10代～70代の男女100人に質問『昭和・平成・令和に広まった〇〇世代・〇〇類といえば？』」の問題で有田ナインの平成ノブシコブシ・吉村崇が大活躍し、上田から「来たな！ 吉村世代」と絶賛される場面も。

そして、前回出演時に意外なミスを犯してしまい、今回は「ノーミスで頑張りたい」と意気込む阿部ナインのふくらPは、誰もが知るものの意外な正式名称や和名からそれが何のことなのかを答える新コーナー「これってなんのことクイズ」でその実力を遺憾なく発揮。難問に余裕で解答するだけでなく、なぜそういう名称になったのか解説まで披露し、スタジオ一同は感心。そんなメンバーたちの奮闘もあり、両ナインは白熱の大接戦を見せることに。

■阿部亮平（Snow Man） コメント

■番組情報

テレビ朝日系『くりぃむクイズ ミラクル９ 3時間SP』

09/24（水）19:00～21:54 ※一部地域を除く

司会：上田晋也（くりぃむしちゅー）

有田チームキャプテン：有田哲平（くりぃむしちゅー）

ゲストチームキャプテン：阿部亮平（Snow Man）

進行アシスタント：田原萌々（テレビ朝日アナウンサー）

解答者：浅野ゆう子、石原良純、一ノ瀬美空（乃木坂46）、えなりかずき、王林、大家志津香、カズレーザー（メイプル超合金）、具志堅用高、斎藤司（トレンディエンジェル）、澤部佑（ハライチ）、重岡大毅（WEST.）、高橋茂雄（サバンナ）、高橋英樹、津田篤宏（ダイアン）、中山忍、ふくらP、宮崎美子、吉村崇（平成ノブシコブシ）※五十音順

■関連リンク

番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/miracle9/

