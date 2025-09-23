1日平均250件

カーシェアリング「タイムズカー」を運営するパーク24は10月4日の「探し物の日」に合わせ、「タイムズカー」での忘れ物傾向について発表。2024年8月から1年間の忘れ物は約9.3万件で、1日平均約250件にのぼります。カーシェアでの忘れ物は、どのようなものがあるのでしょうか。

忘れ物の上位は「メガネ・サングラス」「ETCカード」「ぬいぐるみ・おもちゃ」。運転時のみメガネを使う人が外して置き忘れたり、ETCカードを機器に挿したまま返却するケースが目立ちます。なお、同社ではETCカードの抜き忘れ防止のため音声案内を導入しています。

都内で忘れ物が最多のステーションでは「ETCカード」が1位。次いで「メガネ・サングラス」「イヤホン・ヘッドホン」でした。ワイヤレスイヤホンの片方のみといった忘れ物も増えています。

また同社は変わった忘れ物についても紹介しており、「結婚式の引き出物」や「サンタ衣装」なども見つかっており、様々なシーンで利用されていることがうかがえます。

なお、忘れ物をした場合、返却1時間以内ならアプリ操作で1度だけドアを開けられます。後日気づいた場合は問い合わせフォームなどへの連絡が必要です。