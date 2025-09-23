¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ëÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤É¤³¤ËÇäµÑ¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¢3¿Ø±Ä¤«¤éÁªÄê
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤¬ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÎÇäµÑ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝÍÊª·ï¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï´ÇÈÄ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¡×¡£Åìµþ¤ÎÃæ¿´Éô¤ÎÉÔÆ°»ººÆ³«È¯¸õÊä¤È¤·¤Æ´õ¾¯¤Ê°ìÅùÃÏ¤È¤µ¤ì¡¢3¿Ø±Ä¤¬Çã¼ý¤òÁè¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥Ã¥Ý¥íHD¤Ï¶á¤¯Í¥Àè¸ò¾ÄÀè¤òÁªÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÇäµÑÂÐ¾Ý¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯¡ÊÅìµþ¡Ë¡£·ÃÈæ¼÷¤ÏÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¿Íµ¤¤Î³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤Ï100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«±Ø¤«¤éÈ¾·Â2.5¥¥í°ÊÆâ¤Î¡Ö¹°è½ÂÃ«·÷¡×¡ÊÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤È»¥ËÚ»Ô¤Ç¤â¾¦¶È»ÜÀß¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇäµÑ¤Ø¤ÎÆþ»¥¼êÂ³¤¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ê1¡ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÈÅìµÞÉÔÆ°»º¡Ê2¡ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥ë¥Ð¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ó¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡ÊKKR¡Ë¤Ê¤É¡Ê3¡ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡½¤Î¤â¤è¤¦¤À¡£ÇäµÑ¤Ë»ê¤ì¤Ð¥µ¥Ã¥Ý¥íÉÔÆ°»º³«È¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë¡£