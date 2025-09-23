米津玄師×JOYSOUNDがコラボ、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』テーマ曲リリース記念
通信カラオケ・JOYSOUNDでは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌/エンディング・テーマである米津玄師の16thシングル「IRIS OUT / JANE DOE」のリリースを記念して、オリジナルQUOカードが当たる「米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、22日からスタートした。
「米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン」
このキャンペーンに参加できる対応機種は、JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO /JOYSOUND MAX2 /JOYSOUND MAX。スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「IRIS OUT」をはじめとする課題曲を選曲すると、スマートフォンに表示されるスピードくじでオリジナルQUOカードが抽選で50人にプレゼントされる。
なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中の10月31日23時59分まで何度でも応募可能。ただし当選は、1人につき1回のみとなる。
