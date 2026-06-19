韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でメキシコ代表と対戦し、０−１で敗戦。初戦を制した両国による勝てば決勝トーナメント進出が決まる直接対決は、韓国にとって悔しい結果となった。前半は一進一退の攻防が続き、スコアレスで試合を折り返す。しかし50分、ゴール前のルーズボールをGKキム・スンギュが処理しきれずにこぼすと、その隙を突かれてルイス・ロモに押し込まれ、先制点