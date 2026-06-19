オランダ戦を解説日本時間の6月15日、アメリカ・ダラススタジアムにてワールドカップ北中米大会の日本とオランダの一戦が行われた。日本代表は強豪のオランダを相手に二度のビハインドを許しながらも、終了間際の劇的なゴールなどもあり、2対2の引き分けという結果に持ち込み、勝ち点1を獲得した。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「ぴちぴちボディライン」…代表ユニフォーム姿が話題の影山優佳この試合を扱った