サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、テレビの音声をクリアに再生し、HDMI ARC対応で配線もすっきり設置できる最大60W出力のコンパクトサウンドバー「400-SP129」を発売した。■HDMI ARC対応でテレビ周りをスマートに整理テレビ周辺はレコーダーやゲーム機などの配線で煩雑になりがちだ。本製品はHDMI ARCに対応しているため、テレビとはHDMIケーブル1本で接続可能。複雑な配線を減らし、設置