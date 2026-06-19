和歌山県橋本市学校給食センターで５月、「かやくうどん」を調理する際に乾燥剤（縦７センチ、横８センチ）が混入していたことが１８日、市教育委員会への取材でわかった。市立の小中学校計７校の児童や生徒らに提供され、約７００人がうどんを食べたが、現時点で健康被害は確認されていないという。同センターによると、三石小学校の児童らが５月２７日、うどんを配膳している際に乾燥剤を見つけた。うどんは紀見、柱本、境原