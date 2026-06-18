反トランプを掲げて先月まで北米ツアーを行っていた米ロック界の大御所ブルース・スプリングスティーン（76）が、現地時間18日に米シカゴで行われるオバマ元米大統領の記念施設「オバマ・センター」の開館を記念する式典でパフォーマンスを行うことが明らかになった。オバマ氏の政治活動の拠点であるシカゴに建設された同施設が奴隷解放記念日にあたる19日に正式開館するの前に、盛大なセレモニーが行われる予定で、スプリングステ