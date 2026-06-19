◇W杯北中米大会1次リーグA組メキシコ 1―0 韓国（2026年6月18日メキシコ・グアダラハラ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグA組の第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、開催国メキシコが韓国を1―0で破って2連勝。1試合を残してA組首位が決まり、決勝トーナメント進出一番乗りを果たした。メキシコは後半5分、韓国のGKとDFがゴール前で衝突するミスから、こぼれ球をMFロモが無人のゴールへ決めて先制。硬い守りで韓国