タレントのマツコ・デラックス（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演し、子供の頃にぜいたくと思った食べものを明かした。この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが出演。マツコは「私、好きだったの宝石箱ってアイス」と、雪印乳業（現・雪印メグミルク）から販売されていたアイスの名を挙げ「あれ、中にエメラルドっぽいグリーンの、何でできたか分か