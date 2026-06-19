オマーン側から見える、ホルムズ海峡を航行する船舶＝18日、ムサンダム（ロイター＝共同）【ワシントン、カイロ共同】米中央軍は18日、米軍によるイランの港湾封鎖を全面的に解除したとX（旧ツイッター）で発表した。バンス副大統領は同日の記者会見で、計1250万バレルの石油を積んだ船舶が17日夜にホルムズ海峡を通過したと説明。2月末のイラン攻撃開始後、最も高い水準だと強調した。米イランが17日に軍事作戦終結を盛り込んだ