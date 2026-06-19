拉致被害者、横田めぐみさんの母・早紀江さんが6月18日、支援者との集会に参加。自身の体調の変化に触れながら、めぐみさんの無事を祈りました。 拉致被害者、横田めぐみさんの母・早紀江さんの支援者が毎月開いている『祈り会』。 ここで早紀江さんが口にしたのは自身の体調の変化です。 【横田早紀江さん】 「何回も転んでいるが、何で転ぶのかわからない。ハッと思ったら、もう転んでいるという変な感じ」 今年2月で90歳と