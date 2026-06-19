斧を持っていた男「拳銃で撃ってもらおうと思った」 鹿児島県薩摩川内市で19日未明、斧を持って交番の敷地内にいた22歳の男が現行犯逮捕されました。 男は「拳銃で撃ってもらおうと思った」と供述しているということです。 「斧を持ってうろうろしている男がいる」自ら交番の電話を使って通報 銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、薩摩川内市青山町の無職の男(22)です。 薩摩川内警察署によりますと、男は19日午前0時半す