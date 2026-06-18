フジテレビの小澤陽子アナウンサーが１８日に自身のインスタグラムを更新し、退社したことを報告した。今年３月に退職することを公表した小澤アナは、この日の投稿で「フジテレビ局員として最後の日」を終えたと伝えた。同局ではアナウンサーが大量離職する事態となっており、約２年で定年退職者も含めると１０人が去った。来月にも竹内友佳アナの退社が控えている。小澤アナは「１１年間ありがとう、８ちゃんねる！」と題して