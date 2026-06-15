2026年6月10日、香港メディアの香港01は、キルギスの首都・ビシュケクにあるショパン通りに描かれた「葬送のフリーレン」と「チェンソーマン」の壁画が2回も破壊され、作者が修復を断念したと報じた。記事は、「ショパン通りは、この2作品のアニメの壁画によって多くのアニメファンの聖地となっていたが、その美しい風景は度重なる悪意によって失われてしまった。事の発端は25年にさかのぼる。アーティストのWodyone氏は、同年2月