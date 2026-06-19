認知症の80代の女性とマンションの売買契約を結び、部屋の所有権の一部を通常の倍以上の値段で購入させたとして、不動産会社元社員の男2人が逮捕されました。【写真を見る】認知症の80代女性とマンション売買契約倍額以上で購入させ約308万円振り込ませたか不動産会社元社員の男2人逮捕警視庁町田署準詐欺の疑いで逮捕されたのは、不動産会社元社員の富塚健二容疑者（40）と村井謙太郎容疑者（48）です。2人はおととし2月、