2025年2月、警察官などになりすまして嘘の電話をかけ、現金3140万円をだまし取った疑いで、カンボジアの特殊詐欺拠点のオーナーとみられる男が逮捕された。「A先生」と呼ばれていた男は、拠点で日本人のかけ子を競わせ、月1億円以上を得ていたという。カンボジア拠点で組織的詐欺を指揮か16日、カメラが捉えたのはタイから日本に移送され、愛知県警に逮捕された佐々木裕介容疑者（38）だ。特殊詐欺拠点のオーナーとみられている。