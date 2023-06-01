国民的俳優・竹内涼真の弟が、世間から思われる裕福なイメージとは裏腹な苦しい現状を告白。兄からもらった大切な品などを手放してでも夢を掴もうという、決意を示した。【映像】兄・竹内涼真から貰ったジャケットを売却6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、竹内涼真の弟