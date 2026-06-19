タイ国政府認定のタイ料理レストラン「クンテープ」地元大阪で愛されて30年以上！大阪・関西万博、万博会場西ゲートゾーン「大阪のれんめぐり～食と祭EXPO～」へも出展し、開幕～閉幕まで世界中から訪れるお客様を出迎えました。6月18日から「グラングリーン大阪」南館「タイムアウトマーケット大阪」へOPEN！万博で味わった、あのセットも復活！ タイの定番屋台飯「カオケン」