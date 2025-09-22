この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

6月某日、YouTubeチャンネルで公開された「【言語化できない良さ】e-powerプロがCX-5に乗ったら・・」にて、元電機エンジニアのたかさんが、マツダの大人気SUV「CX-5」に実際に試乗した感想を語った。動画では「CX-5どうですかね。そろそろフルモデル展示のお話が出てるとは思いますが、まだまだ松田車の大人気の車」と、モデルチェンジ前の現行型の魅力を徹底してレビュー。ガソリン車ならではの特徴を様々な角度から分析した。



たかさんがまず強調したのは、Gベクタリングコントロールプラスによる車体の安定感。ドライバー視点で「CX-5と言ったら、これと言っても過言じゃないくらいすごく安定していて、すごく運転がしやすい。これが最大のメリットかなと思います」と絶賛。また「もう1回記憶消してGベクタリングコントロールを最初に経験したい」と、その感動を繰り返し語るほど、ワインディングや市街地でも圧倒的な安定性を体感できるとしている。



さらにサスペンションの質の高さや、ドライバーへの衝撃の少なさ、乗り心地の良さにも注目。硬めながら「ドライバーの目線が本当に大きく動かないんで、本当に不快に感じるところがない」とし、「家族で乗っても疲れないし、加速のズレでもちょっとお勧めできる車」と老若男女に向けた万能性を指摘した。



一方で、「ブレーキの操作がちょっと感覚的に微妙」との課題点にも触れる。「最初の踏みしろがあんまり制動力がかからなくて、踏み込むと急に効きすぎる。コントロールが難しい」と、ハイブリッド車と比較しつつも改善要望をしっかり主張。「ガソリン車の強みというかCX-5の強みですね」と捉えつつも、細かい運転フィーリングにまで正直な意見を述べている。



CX-5の「驚くべき静粛性」も大きな魅力とし、「窓を閉めると僕の声がめちゃくちゃ響く。横のトラックの音も全くなく、非常にクリア」と、ドアの厚みや吸音材の効果を体感。「この密閉感、安心感がある」と他車にはない特別な雰囲気も伝えた。



一方で、「340万円の車だったらメタディスプレイやナビのディスプレイはもう少し頑張って欲しい」という率直な改善要望も展開。シンプルさを好むオーナーも多い一方で、よりカスタマイズ性の高いディスプレイに進化することも期待していると述べた。



最後に「言語化できない安心感安定感」というCX-5だけが持つ独自の魅力を再び強調。「このまま事故っても助かる気がする」とまで語る厚い信頼感の裏には、マツダの人間工学に基づく細やかな車作りへの賛辞も。「乗ってみて感覚的に“めっちゃ乗りやすいな”と感じてもらえたら嬉しい」と、視聴者へ実際の試乗を呼びかけた。



動画のラストでは「CX-5の強み、今回の試乗でしっかり体感できました。実際に乗って感覚で良さを確かめてみてほしい」と視聴者にメッセージを送り、次回動画への期待を込めて締めくくった。