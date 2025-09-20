ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î52¹æ¤ËLAµ¼Ô´¶³´¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¹ßÈÄÄ¾¸å¡Ä¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ò½õ¤±¤¿¡×
¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü)¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨52¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¡£LAµ¼Ô¤ÏÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Î³èÌö¤Ë´¶Æ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£1-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¤¬Åê¤¸¤¿¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£µÕÊý¸þ¤ØÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢ÂÇµå½éÂ®100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.26¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó112.78¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ30ÅÙ¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎËÜµòÃÏ¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Î5²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤éÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤ÏÂçÃ«¤Î52¹æÄ¾¸å¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àºÇ½ªÅÐÈÄ¤ò¹õÀ±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨52¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤Ï°ìµ¤¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4-2¤ÈµÕÅ¾¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¡È»Ë¾åºÇ¹â¡É¤¬¡È»Ë¾åºÇ¹â¡É¤ò½õ¤±¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë