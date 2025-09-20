この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

自動車系YouTuberで元電機エンジニアのたか氏が、自身のチャンネルで「【必見】エクストレイル購入検討者がマストで見る動画（グレードはどれ！？、４１万セットOPはどうする？、e-4orceは選ぶべきか？？？）」と題した動画を公開。主役の日産エクストレイル2023モデルについて、グレード選択からオプションの選び方まで、独自の視点で深掘りした。



たか氏はまず“エクストレイルは燃費を期待して買う車ではない”ときっぱり。「燃費はこのクラスのSUVにしては控えめ。『燃費目的の人は、別の車検討を』と申し上げます」と断言。「e-POWERハイブリッドなのに燃費が伸びない理由」も技術者目線で明快に解説し、「バッテリー容量がコンパクトカーのノートとほぼ同じなのに、モーター出力は2倍。加速は凄いが、燃費には不利」と述べた。



一方で最大の魅力について、「エクストレイルは『走りを重視するSUV』。0-100km/hが7秒台で、加速は正直“化け物”」「直線もワインディングもスピード感が圧巻。とにかく乗ってみて体感してほしい」と熱弁。加えて「回生ブレーキの効きが素晴らしい。重いボディでも減速しやすく、市街地のストップ＆ゴーも楽に運転できる」と走行性能を強調している。



また、グレード選択については「XとGの価格差は約70万円。『無駄な装備を省いて安く収めたい人にはXが最適』『逆にナッパレザーなど高級装備を求めるならG』」とそれぞれのメリットを見極めるべきだと助言。「本当にこだわりたい人は、41万円のセットオプションか、Gグレード。コスパ重視派はディスプレイオーディオもあり」と具体的にアドバイスした。



内装や実用性の細かな検証も忘れなかった。12.3インチ大型ナビやアラウンドビューモニターといった「視認性・操作性の良さは日産最上級」としつつ、「シートの質感はナッパレザーが突出しているが、Xグレード標準の人工皮革も“十分な感触”」と語った。



外観については「エクステリアへの賛否両論もあるが、“私は好き”」「新しいVモーションデザインは好みが分かれる。“タフさより都会的”と感じる人も多い」と言及。ラゲッジやリアシート、車内の広さなども丁寧にリポートした。



動画の締めくくりとして、たか氏は「とにかくSUVで“走り”を求めたい人に、今のエクストレイルはベストマッチ。走り出しの速さ、静粛性、装備の質、どれを取ってもライバル車に負けていない。迷っている人はぜひ試乗を！」と熱いメッセージを送っている。