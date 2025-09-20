±ð¤ä¤«ÈþÈ©¡Ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥¢¥Ê¤ÎÅêµå¤¬¡Ö²¿¤ÆÁÇÅ¨¡×¡¡È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿ÀµÜÌ¥Î»¤Ë¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¸µNHK¤ÎÃæÀî¥¢¥Ê¤¬»Ïµå¼°
¢£¥ä¥¯¥ë¥È 5¡¼0 µð¿Í¡Ê18Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¸µNHK¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬18Æü¡¢¿ÀµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿ÍÀï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤ÎÅêµå¤Ë¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö·î´Ö¹¥¥×¥ì¡¼¡×MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈ±¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢BS¥Õ¥¸¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÇò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤Ú¤³¤ê¤È¤ª¼µ·¤·¡¢Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤¸¤¿1µå¤ÏÂç¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¡¢2¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êá¼ê¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤Æ°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²¿¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë