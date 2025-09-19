¡ãÁÂ³°´¶¤Ò¤É¤¤¡ä¥¹¥Ý¾¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÇº¤à¥Þ¥Þ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ö¥¹¥Ý¾¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø²¿¤È¤¤¤¦¤«µ¤¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿Ê¬¡¢¸þ¤³¤¦¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»Ò¤É¤â¤ÎÃçÎÉ¤¤»Ò¤Î¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥Ñ¤¬·Þ¤¨¤Ë¤¯¤ë¤·¡£ ¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥Ý¾¯¤¬½ª¤ï¤ëÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¥¥Ä¥¤¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤·¤¿¤é¡Ö¥³¥ß¥å¾ã¤À¡Á¡×¤È¤«¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥³¥ß¥åÎÏ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ ÉáÄÌ¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥¹¥Ý¾¯¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¢¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÆëÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù
1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ç²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¡©ÌµÍý¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï
¡Ø¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¥¥Ä¤¤¤Î¡©¡¡¡Ö¤¢¤Î¿ÍÆëÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¡©¡¡ Ã¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù
¡ØÌµÍý¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¾®6¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤·¡¢°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤ËÈï³²¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬µ¤³Ú¤À¤è¡£ÆëÀ÷¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÙæ¤á»ö¤µ¤¨µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤è¡Ù
¡Ø»ä¤â¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÁ´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¢¥Û¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌµÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¤Î°§»¢¤¯¤é¤¤¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù
¥¹¥Ý¾¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½¬¤¤»ö¤äÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ê¤É»Ò¤É¤â´Ø·¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÇÃç¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ý¾¯¤ÏÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤ÇÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂ¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤¬¿É¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Þ¥Þ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³ÃÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸½¾õ¥È¥é¥Ö¥ë¤äÙæ¤á»ö¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤òÌµÍý¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£µ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¡¢1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬µ¤³Ú¤À¤È¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ªÂ¾¤Î¥Þ¥Þ¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â
¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Åª¤ò¹Ê¤ë¤«¡Ù
¡Ø»ä¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎØ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤Â¾¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù
¡Ø¾®1¤ÇÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥Ý¾¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸Å³ô¤À¤«¤é¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç1¿Í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ý¤ÁÊª¤È¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤Ï¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤É¤ó¤É¤óÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡Ù
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡ÖÃ¯¤«¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¾¯¤Î¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤·¤«ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤â¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¥ª¡¼¥é¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æµ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ÆÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ý¾¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ò¤É¤â¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤è¡£»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡ª
¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬²ò·è¤¹¤ë¤è¡Ù
¡Ø¤Þ¤ÀÄã³ØÇ¯¤«¤Ê¡©¡¡¹â³ØÇ¯¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð·ù¤Ç¤âÎØ¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¡Ù
¡Ø»ä¤âºÇ½é¤Ï¤Ý¤Ä¤ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤³¤ÈÊ¹¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤è¡ÊÆ»¶ñ¤É¤ó¤Ê¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡Ë¡£ÊÌ¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤Î¤Þ¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î¤¦¤Á¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â³ØÇ¯¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤âµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ÆÆëÀ÷¤à¤È»×¤¦¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÌµÍý¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â»þ´Ö¤¬²ò·è¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Áµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¥¹¥Ý¾¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤âºÇ½é¤Ï1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£µ¤¤¬¹ç¤¦¥Þ¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÈÁ÷·Þ»þ¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¥¹¥Ý¾¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡¢µ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬ÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÌµÍý¤ËÂ¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤ë¤Ï¤º¡£»î¹ç¤äÂç²ñ¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¿ÆÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
