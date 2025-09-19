¥¢¥á¥ê¥«¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬¥«ー¥¯»á¼Í»¦½ä¤ë»Ê²ñ¼ÔÈ¯¸À¤ÇÌµ´ü¸ÂÊüÁ÷µÙ»ß¡¡ÂçÃÝ¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÅÚÂæ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
9·î19Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¡ÖÊÆ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬Ìµ´ü¸ÂÊüÁ÷µÙ»ß¡¡¥«ー¥¯»á¼Í»¦½ä¤ë»Ê²ñ¼ÔÈ¯¸À¤Ç¡¡7·î¤Ë¤Ï¡È¥È¥é¥ó¥×ÈãÈ½¡ÉÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»È¯É½¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤ÈÀÄÌÚÍý¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÊÆABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¸¥ßー¡¦¥¥ó¥á¥ë¡Ê57¡Ë¤ÎÊÝ¼é·ÏÀ¯¼£³èÆ°²È¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥«ー¥¯»á¼Í»¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖJimmy Kimmel Live!¡Ê¥¸¥ßー¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö!¡Ë¡×¤òÌµ´ü¸Â¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÈãÈ½¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ÎµÙ»ß¡¢½ªÎ»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥á¥ë¤Ï15ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢MAGAÇÉ¡ÊÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡¢¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¡Ë¤¬¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥«ー¥¯»á¼Í»¦¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×ÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¶¯Ä´¤·¡ÖÀ¯¼£Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë°¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥ó¥á¥ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÈãÈ½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÆCBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï7·î17Æü¡¢Æ±¶É¿¼Ìë¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥çー¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¡×¤¬2026Ç¯5·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤Á¤é¤â¿Íµ¤¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢»á¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤½¤ÎÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¡¢¥¸¥çー¥¯¤ò¸À¤¤Êü¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡ÖÊÒÊý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎABC¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCBS¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¿Í¤¬È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬Ìµ´ü¸Â¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¢¤ë¤Í¡×
ÃÅÌª¡ÖÃ¯¤¬·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
ÀÄÌÚÍý¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊüÁ÷¤ò»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¡Ê¥¥ó¥á¥ë»á¤¬¡Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñ¼Ò¤¬ÊüÁ÷¤ÎµÙ»ß¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤¢¤Î¡Ê¼«Í³¤Î¹ñ¤Î¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢¤³¤Î¥¥ó¥á¥ë»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢³Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ô¥ó¥È³°¤ì¤Ê¤³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¶¯¸Ç¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù»ý´ðÈ×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥«ー¥¯¤È¤¤¤¦¿Í¤ò°Å»¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤Ï¸µ¡¹·ë¹½¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î»Ù»ý¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥ê¥Ù¥é¥ë»×ÁÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎMAGA¡ÊÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¡áMake America Great Again¡ËÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£¤½¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¯¼£Åª¤ÊÅÀ¿ô¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿È¯¸À¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
ÃÅÌª¡Ö¤½¤ì¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬µÞ¤Ë½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤ë°ì»þ´ü¤Ë°ì¶¯À¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç°ìÉô¤Î¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤«¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Î¿Í¤¬¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î²¼¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤½¤ì¤Û¤ÉÅª³°¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤ÈãÈ½¤È¤«ÈãÉ¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÂçÃÝ¡ÖÅª³°¤ì¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡ÊÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¶Ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅª³°¤ì¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Í¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëËÜÅö¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÅÚÂæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¤âÆüËÜ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡×
ÃÅÌª¡ÖÈãÈ½¤ÏÈãÈ½¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×
ÀÄÌÚ¡Ö¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊüÁ÷¶É¤ÎÌÈµö¼è¤ê¾å¤²¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¡¢°ÙÀ¯¼Ô¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÏÀ¡¦É½¸½¤Î¼«Í³ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÃÅÌª¡ÖÌ¤¤À¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¶É¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â¤¦ÇÆ¸¢¼çµÁ¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯¸À¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ê¤ã¤¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ²È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤â¡×