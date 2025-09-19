アニメ「SANDA」が、MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほかにて10月3日25時53分より放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて10月4日26時53分より実施される。

本作は「BEASTARS」で知られる板垣巴留氏のマンガが原作。アニメーション制作は「ダンダダン」のサイエンスSARUが手掛ける。

超少子化時代を迎え、子どもたちが全寮制の学園で管理・保護されるようになった世界で、サンタクロースの末裔・三田一重が大人と戦うことを決意するという物語となっている。

メインキャストは三田一重役に村瀬歩さん、サンタクロース役に東地宏樹さん、冬村四織役に庄司宇芽香さんが抜擢されている。そのほか、永瀬アンナさん、新祐樹さん、松岡美里さん、関俊彦さん、平田広明さんなどの出演も発表されている。

「SANDA」詳細

・放送開始日：10月3日より毎週金曜25時53分～

・放送局：MBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほか

・最速配信：Prime Videoにて10月4日より毎週土曜26時53分～

□「SANDA」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『SANDA』メインPV】【「SANDA」あらすじ】

舞台は、超少子化時代を迎えた近未来の日本。

国の宝として扱われ、大人たちによって全寮制の学園で管理・保護される子どもたち。

そして、子どもに夢や希望を与えるサンタクロースは危険人物とみなされ、排除の対象とされていた──。

中学生の三田一重は、雪の降る12月25日にクラスメイトの冬村四織から命を狙われる。彼女は、三田がサンタクロースの末裔であることを知り、願い事を叶えてもらおうとしていたのだった。

サンタさん、友達を探してください。

冬村の願いは、行方不明になった親友・小野一会を見つけ出すこと。

子どもたちを守るため、三田はサンタクロースとなって大人と戦うことを決意する──！

(C)板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会