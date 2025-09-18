欧州株　米株先物とともに堅調に取引開始　米ＦＯＭＣを無難に通過
東京時間16:48現在
英ＦＴＳＥ100　 9224.55（+16.18　+0.18%）
独ＤＡＸ　　23613.26（+254.08　+1.09%）
仏ＣＡＣ40　 7842.57（+55.59　+0.71%）
スイスＳＭＩ　 12001.37（+2.41　+0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
ダウ平均先物DEC 25月限　46534.00（+169.00　+0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6691.25（+32.50　+0.49%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24631.50（+166.25　+0.68%）