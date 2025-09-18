欧州株 米株先物とともに堅調に取引開始 米ＦＯＭＣを無難に通過
東京時間16:48現在
英ＦＴＳＥ100 9224.55（+16.18 +0.18%）
独ＤＡＸ 23613.26（+254.08 +1.09%）
仏ＣＡＣ40 7842.57（+55.59 +0.71%）
スイスＳＭＩ 12001.37（+2.41 +0.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:48現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46534.00（+169.00 +0.36%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6691.25（+32.50 +0.49%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24631.50（+166.25 +0.68%）
