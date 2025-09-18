かっぱ寿司、北陸家系ラーメン「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン」3品発売/本格ラーメンシリーズ第34弾

かっぱ寿司は、2025年9月25日から12月10日までの間、本格ラーメンシリーズの第34弾として、北陸家系ラーメン「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン」3品と、「ミニシャリ丼」2種を全店で発売する。

〈「吉村家」直系の名店「はじめ家」とコラボ〉

北陸･富山県で平成13年に創業した「はじめ家」は、横浜家系ラーメンの総本山「吉村家」からの暖簾分けを許された全国わずか8店舗の直系店のひとつ。「吉村家直系」とは、吉村家で修行を経て独立し、同じ調理法･材料･スタイルを守り、人気店として安定した経営を続け、「家系皆伝」の称号を授かった店舗のみが名乗れるもの。“吉村家直系･四天王”と称されるほどの実力と人気を誇るという。今回、吉村家会長とコラボを重ねてきた実績から、コラボが実現した。

「吉村家」直系の名店「はじめ家」

〈スープづくりにこだわったコラボメニュー〉

「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン」は、特にスープづくりにこだわったという。店主の小沢肇さんは「スープの醤油感と豚ガラ感を再現するため、鶏油の使い方や豚骨の煮込み方など細部まで監修した」と語る。さらに、吉村家会長からのアドバイスも受け、「はじめ家」に近い味わいに仕上げた。

あわせて、ラーメンスープを最後まで楽しめる「ミニシャリ丼」2種を発売する。

かっぱ寿司×はじめ家 本格ラーメンシリーズ第34弾

◆「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン」税込540円〜

キレのある醤油感を再現した濃厚なスープに、かっぱ寿司の太麺を合わせた。トッピングは、家系ラーメンの王道のほうれん草、海苔のほか、かっぱ寿司オリジナルの豚バラチャーシューを乗せた。海苔は、特別仕様の国産海苔を使い、パリパリの食感を維持するため個包装で提供する。

かっぱ寿司「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン」

◆「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン 甘ガリ入り」税込540円〜

かっぱ寿司オリジナルの甘ガリを乗せることで、さっぱりとした酸味と生姜の風味を加えた。

かっぱ寿司「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン 甘ガリ入り」

◆「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン 倍盛り チャーシュー&ほうれん草」税込590円〜

豚バラチャーシューとほうれん草を2倍にトッピングした。チャーシューの脂や旨みがスープに溶けだし、さらに濃厚な味わいが楽しめる。

かっぱ寿司「はじめ家監修 北陸家系 豚骨醤油ラーメン 倍盛り チャーシュー&ほうれん草」

◆「ミニシャリ丼〜ねぎマヨ〜」税込160円〜

青ねぎ、マヨネーズをシャリの上にのせた。ラーメンの残ったスープを入れるとマヨネーズの酸味とコクでまろやかに味変でき、ラーメンを2度楽しめる。

かっぱ寿司「ミニシャリ丼〜ねぎマヨ〜」

◆「ミニシャリ丼〜ザク旨ラー油〜」税込190円〜

青ねぎ、食べるラー油、七味をシャリの上にのせた。ラーメンに入れたり、海苔で巻いて食べたりすることでピリ辛に味変でき、辛味で味をひきしめることができる。

かっぱ寿司「ミニシャリ丼〜ザク旨ラー油〜」

◆「国産ラーメン海苔(3枚)」税込110円〜

国産海苔を選定し、個包装で提供することで、海苔のパリパリした食感を楽しめる。

かっぱ寿司「国産ラーメン海苔(3枚)」

〈本格ラーメンシリーズについて〉

かっぱ寿司は、『有名店の味を身近なかっぱ寿司で』をコンセプトに、2018年6月から「本格ラーメンシリーズ」を展開している。第1弾として「えびそば一幻」監修の『えびラーメン』を販売したところ、販売開始からわずか10日で10万食を突破。その後も、北海道から福岡まで全国屈指の超有名ラーメン店とのコラボレーションを実現し、かっぱ寿司でしか味わえないラーメンを発売してきた。2025年9月現在、累計販売数は1,800万食を突破している。