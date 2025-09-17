秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」が、19歳の誕生日である9月6日に執り行なわれた。

父親の秋篠宮さま以来、40年ぶりの成年式となったが、それに水を差したのが、フジテレビだったという。皇室記者が語る。

「前日の5日には各メディアが悠仁さまの特集を組み、宮内庁が公開した大学構内を自転車で移動される映像などを紹介。成年式の象徴的な行事となる『加冠の儀』についての解説などをしていましたが、そのなかでフジが”フライング”をしてしまったのです」

関係者が目をむいたのは、5日の夕方に放送されたフジのニュース『Live News イット！』。〈悠仁さま あす19歳誕生日〉とのテロップとともに「宮内庁提供」と付記した悠仁さまの写真を公開したのだが……。

「写真の悠仁さまは加冠の儀を終えてから着用される成年用の黒い『縫腋袍（ほうえきのほう）』に垂纓（すいえい）の冠をお召しになっていた。ハイライトとなる加冠の儀で天皇陛下から賜った冠が悠仁さまに加えられる────という儀式の前日に、すでに冠を着用されたお姿を公開してしまったのです。

写真は6日の儀式を終えてから公開するというエンバーゴ（解禁日）のもと、宮内庁が報道各社に提供したものですが、フジが約束を反故にした。もちろん関係者の間で”なぜこの写真がいま放送されるんだ”と騒ぎになりました。スタッフ間の伝達ミスがあったと聞いていますが、皇室の一大行事であってはならない”事件”。これには宮内庁皇嗣職も怒り心頭で、10日の悠仁さまの成年を祝う公的な昼食会の前日にフジに”出禁”を言い渡したそうです」（同前）

新体制のもと再生・改革に取り組むフジテレビだが、またしても起きた問題について聞くと次のように回答。

「放送に至るまでの経緯や取材過程については、回答を差し控えさせていただきます」（企業広報部）

宮内庁は「悠仁親王殿下のお写真が放送されたことは承知していますが、その他についてのコメントは差し控えさせていただきます」（総務課報道室）と回答。

再生への道のりはまだ遠そうだ。