YouTubeクリエイターが挑む！激やせ雷魚「太らせ計画」に密着 「お腹がすごい膨らんでる」その変化に驚き
YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、自身の動画『やせすぎたライギョにウシガエルを近づけると…【やせすぎ雷魚６日目】』を配信。激やせ状態の雷魚を太らせるべく奮闘する日々の飼育記録を公開した。真釣ちゃんねるは「悲しいぐらいにね、痩せほそってます」と雷魚の現状を説明しつつ、「ここまで痩せてしまった原因が分からない」と複雑な心境を明かしている。
動画6日目となる今回は、雷魚の「痩せすぎ雷魚太らせ計画」を実践する様子をレポート。右目が真っ白になり「見えてない、もしくは視力がかなり落ちてる」と推測。餌がうまく摂れず激やせした可能性にも言及した。「初日に水槽で観察した時よりも、なんか目の色が真っ白じゃなくなってるっていうかね、そんな気もする」と、少しずつ回復の兆しを感じている様子も語られた。
飼育環境にも細やかな配慮がなされており、「一気にたくさん餌を与えすぎると、消化不良を起こしてね、お腹にガスが溜まっちゃったり」とし、慎重に餌の量を増やしていることを強調。餌の内容も工夫し、「ウシガエルは口の中に2つカーニバルが入ってます」と市販の人工飼料を生餌の中に仕込む手間のかけようだ。
水中カメラでの観察では「すご、あのサイズのウシガエルひと飲みだよ。やっぱ雷魚だね」と改めて雷魚の“食いっぷり”と生命力に驚き。「明日初日の映像と比較して、ちょっとお肉ついたのかどうか、見てみましょうかね」と回復の兆しを見守る姿勢も見せた。
最後には「明らかに元気は出てるよね。餌の食べ方が最初と全然違うもん。バクってね。勢いが。さすが雷魚だね。生命力ものすごいわ」と雷魚のたくましさを称賛。「お腹がすごい膨らんでる、ふうに見えるんだけど、ちょっとこのGoProで、分かるかな？」と嬉しい変化に期待を寄せ、動画を締めくくった。
