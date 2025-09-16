この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ほとんどの社長は財務知らず。こんな中小企業は救いようもなく、倒産します。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『ほとんどの社長は財務知らず。こんな中小企業は救いようもなく、倒産します。』にて、倒産させないプロとして知られる「黒字社長」こと市ノ澤翔氏が、会社経営の命運を分ける“数字”の扱い方について熱く語った。市ノ澤氏は「これがいかにやばいかということに気づいてください」と警鐘を鳴らし、経営者自身が会社の財務・税務・経営を他人任せにすることの危険性を指摘した。



冒頭から「数字のことはすべて税理士に任せればいい」という風潮に「そんなわけないよね。そんなことしてたらマジでやばい」とバッサリ。「税理士に任せておけば全部大丈夫と思っている会社が本当に多い」としながらも、「ほとんどの中小企業は大丈夫じゃない状態になっている。7割赤字という状態なんだから」と日本の経営実態の危うさをあぶり出した。



同氏によれば、数字には「税務・財務・経営」の3ジャンルがあり、「税理士は税金計算という法律で義務付けられた領域のプロだが、財務や経営まで見てくれる税理士はごく一部」と説明。税務については「知識を持っておかないと損することがある。だが、考え方の合うプロに任せればよく、ここに経営者がリソースを割く必要はない」と助言。ただし「値段で税理士を選んだら大失敗する。いいサービスを受けたければ対価が必要」と本質を見抜く選択の重要性も強調した。



さらに財務について「お金の残し方を知らない経営者が多すぎる。財務の知識がなければお金を残すことは絶対に不可能」と断言。「財務は社長自身が最低限の知識を身につける必要がある。財務のプロを味方につけて、毎月数字を見ていくことが大切」として、「誰も財務を見ていない状態が一番危険。日本の会社のほとんどがその状態」と警告する。



経営の領域についても「結局、経営者が自ら強くならなければ潰れる。経営の知識がないと社長の夢・目標・野望は実現できない」と強調。「経営コンサルの活用も選択肢だが、社長自身が何をしたいのかを明確にしないと意味がない。『コンサルがいるのに良くならない』のは、社長が動かないからだ」と現実を突きつける場面もあった。



動画の締めでは「税理士に任せてるだけで会社は良くならない。経営してるのは自分だと自覚を持て」とし、中小企業の現状に「ほとんどの会社は苦しんでいる」と自分ごととして考えるよう呼びかけた。「このチャンネルでは会社のキャッシュと利益の最大化について発信しているので、真剣に学び、実践を」と力強く結んだ。