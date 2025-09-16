１６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 英・失業保険申請件数
１５：００ 英・失業率
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１８：００ ユーロ・鉱工業生産
２１：３０ 米・小売売上高
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・企業在庫
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※マレーシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：学びエイド<184A>，プラネット<2391>，テラドローン<278A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，Ｍマート<4380>，パーク２４<4666>，多摩川ＨＤ<6838>，アスクル<2678>，トリプラ<5136>，プロレド<7034>
出所：MINKABU PRESS
