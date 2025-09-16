１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１５：００ 英・失業保険申請件数

１５：００ 英・失業率

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※日・閣議

※米・２０年物国債入札

※マレーシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：学びエイド<184A>，プラネット<2391>，テラドローン<278A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，システムディ<3804>，Ｍマート<4380>，パーク２４<4666>，多摩川ＨＤ<6838>，アスクル<2678>，トリプラ<5136>，プロレド<7034>



出所：MINKABU PRESS